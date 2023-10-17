Из-за остановки эскалатора закрыли вход на станцию метро "Пионерская"

В вечерний час пик 17 октября в Петербурге внепланово закрыли на вход вестибюль станции метро "Пионерская", о чем сообщает пресс-служба подземки.

Причиной стала внезапная остановка эскалатора. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео огромной толпы, скопившейся при входе на эскалатор в подземном зале.

Пассажиров просят пользоваться соседними станциями синей ветки - "Черной речкой" и "Удельной".

Отметим, что в нынешнем году "Пионерскую" закрывали на капитальный ремонт.

UPD 19:35 Станция вновь работает в штатном режиме

Фото: ЗАКС.Ру