Из-за остановки эскалатора закрыли вход на станцию метро "Пионерская"

В вечерний час пик 17 октября в Петербурге внепланово закрыли на вход вестибюль станции метро "Пионерская", о чем сообщает пресс-служба подземки.
Причиной стала внезапная остановка эскалатора. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео огромной толпы, скопившейся при входе на эскалатор в подземном зале.
Пассажиров просят пользоваться соседними станциями синей ветки - "Черной речкой" и "Удельной".
Отметим, что в нынешнем году "Пионерскую" закрывали на капитальный ремонт.
UPD 19:35 Станция вновь работает в штатном режиме