В Центробанке допустили повышенную инфляцию по итогам года

Уровень инфляции в России может превысить ожидания аналитиков Центробанка, в сентябре спрогнозировавших итоговый показатель на уровне 6-7%. Такой сценарий возможен при сохранении сегодняшнего роста цен. Об этом со ссылкой на документы регулятора пишет "Интерфакс".

"В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года", - говорится в одном из бюллетеней Банка России.

Если в августе официальная инфляция достигла 0,28%, то по итогам сентября этот показатель составил уже 0,87%. По сравнению с сентябрем прошлого года в сентябре 2023-го цены подскочили на 14,6%.

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