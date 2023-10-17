ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:21

В Центробанке допустили повышенную инфляцию по итогам года

фото ЗакС политика В Центробанке допустили повышенную инфляцию по итогам года

Уровень инфляции в России может превысить ожидания аналитиков Центробанка, в сентябре спрогнозировавших итоговый показатель на уровне 6-7%. Такой сценарий возможен при сохранении сегодняшнего роста цен. Об этом со ссылкой на документы регулятора пишет "Интерфакс". 

"В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года", - говорится в одном из бюллетеней Банка России.

Если в августе официальная инфляция достигла 0,28%, то по итогам сентября этот показатель составил уже 0,87%. По сравнению с сентябрем прошлого года в сентябре 2023-го цены подскочили на 14,6%.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама