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Квартал напротив "Елизаровской" стал в три раза лучше освещаться

фото ЗакС политика Квартал напротив "Елизаровской" стал в три раза лучше освещаться

В Петербурге подошла к концу реконструкция систем освещения в квартале левобережной части Невского района, ограниченном улицами Бабушкина, Ольги Берггольц, Пинегина и проспектом Елизарова.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в микрорайоне живет более тысячи человек. 

В результате проведенных работ 33 натриевых светильника во дворах поменяли на 113 энергосберегающих светодиодных, для которых установили почти сотню металлических оснований.

Специалисты также модернизировали линии электропередач: кабель убрали под землю. Объекты социальной инфраструктуры в квартале стали гораздо качественнее освещены. Чиновники считают, что в целом он стал ярче троекратно.

фото: gov.spb.ru


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