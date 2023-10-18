ЦБ остановил выпуск новой банкноты для доработки дизайна

Банк России принял решение остановить выпуск банкноты в новом дизайне номиналом в тысячу рублей, об этом сообщили 18 октября в пресс-службе Центробанка.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – говорится в сообщении ЦБ.

Остановка выпуска связана с доработкой дизайна. Ранее СМИ писали, что на тысячной купюре изображена Дворцовая церковь в Казани без креста, однако на сайте Центробанка не уточняли, в этом ли причина необходимости доработки дизайна.

Фото: скриншот видео YouTube-канала Центробанка РФ