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Новости 9:19

ЦБ остановил выпуск новой банкноты для доработки дизайна

фото ЗакС политика ЦБ остановил выпуск новой банкноты для доработки дизайна

Банк России принял решение остановить выпуск банкноты в новом дизайне номиналом в тысячу рублей, об этом сообщили 18 октября в пресс-службе Центробанка.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – говорится в сообщении ЦБ.

Остановка выпуска связана с доработкой дизайна. Ранее СМИ писали, что на тысячной купюре изображена Дворцовая церковь в Казани без креста, однако на сайте Центробанка не уточняли, в этом ли причина необходимости доработки дизайна.

Фото: скриншот видео YouTube-канала Центробанка РФ


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