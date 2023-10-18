В Петербурге отправили первых призывников к местам службы

Первая отправка призывников на срочную службу прошла в Петербурге 17 октября, об этом пишет "Фонтанка.ру".

Первая отправка молодых людей в ВС РФ прошла в рамках осенней призывной кампании 2023 года, которая стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря.

Призывников провожали в сборном пункте военного комиссариата на Загородном проспекте.

По словам врио комиссара Петербурга Олега Мазурина, большую часть молодых людей отправят в части Западного военного округа, в который входят части в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"