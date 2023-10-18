Комтранс фиксирует ежедневно более 150 случаев неправильной парковки у Московского вокзала

На Лиговском проспекте у Московского вокзала фиксируют ежедневно более 150 нарушений правил стоянки (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ), об этом 18 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С нарушителями борются с помощью стационарных камер, которые следят не только за правилами паковки, но и, например, за безопасной посадкой и высадкой пассажиров общественного транспорта.

В общей сложности в период с января по октябрь 2023 года из-за нарушений правил стоянки у Московского вокзала вынесли 42 800 постановлений. Теперь автомобилистам нужно будет оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Соблюдение правил паковки у Московского вокзала контролирует комитет по транспорту Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру