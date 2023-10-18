ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:40

В Петербурге появятся 348 новых больших автобусов

фото ЗакС политика В Петербурге появятся 348 новых больших автобусов

На 9 млрд рублей Пассажиравтотранс закупит 348 новых автобусов большого класса, об этом 18 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок.

Предприятие возьмет автобусы в лизинг на 7 лет. Компания, которая будет заниматься поставкой транспорта, должна будет предоставить односекционные автобусы с дизельным двигателем экологического класса, низким полом, оборудованием для маломобильных граждан, а также с системой охлаждения для предотвращения возгораний.

Планируется, что новые автобусы появятся не позже 29 февраля 2024 года. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама