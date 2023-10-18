ЗакС утвердил предложения по изменению федерального закона о КРТ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 октября утвердили текст исправленной федеральной законодательной инициативы по внесению изменений в законодательство о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургские депутаты хотят с помощью законопроекта скорректировать Градостроительный и Жилищный кодексы. Текст инициативы разрабатывался участниками общественного штаба по вопросам КРТ при парламенте.

Также депутаты утвердили инициативу по внесению изменений в Налоговый кодекс, которые также касаются законодательства в сфере с КРТ.

Корректировать законодательство пришлось после принятия городского закона, который вызвал волну критики среди владельцев квартир в "хрущевках". Однако парламент предпочел сначала попытаться внести изменения в федеральной закон, а не в местный.

Напомним, Смольный намерен продлить приостановку действия городского закона о КРТ до января 2025 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру