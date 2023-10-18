ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:42

Петербургская прокуратура добилась компенсации для пенсионерки, сломавшей в театре ребра

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура добилась компенсации для пенсионерки, сломавшей в театре ребра

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по обращению 69-летней петербурженки. Женщина из-за темноты упала в театре и получила травмы, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством установлено, что в феврале 2023 года женщина пришла в театр на спектакль "Плыл кораблик белопарусный". Из-за плохого освещения в зале пенсионерка оступилась и упала. После произошедшего женщину забрали в больницу, где ей диагностировали перелом ребер.

Руководство театра выплачивать компенсацию женщине не хотело, так как отключение света было прописано в сценарии, поэтому пострадавшая обратилась в прокуратуру.

Районный прокурор обратился в суд с иском о возмещении женщине морального вреда и стоимости лечения в размере более 250 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама