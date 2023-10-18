На будущей станции метро "Горный институт" начались отделочные работы

На строящейся станции "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро стартовали отделочные работы, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы".

На данный момент уложено 290 квадратных метров гранита в качестве напольного покрытия, на которое будут попадать пассажиры при спуске.

Также в компании рассказали, что на станции ведутся и другие подготовительные работы по отделке станции: планируется монтаж и размещение 6000 элементов. В оформлении будут использовать мрамор, темно-зеленый и желтый цвета.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"