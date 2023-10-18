В Петербурге со второго раза выбрали подрядчика для мониторинга работ на коричневой ветке метро

В Петербурге подписали контракт с компанией, которая займется горно-экологическим мониторингом при строительстве Красносельско-Калининской линии метро на участке между "Казаковской" и "Путиловской", об этом 18 октября пишет "Деловой Петербург".

Победителем конкурса стал "Ленметрогипротранс" (ЛМГТ). В ходе торгов компания смогла снизить стоимость работ с 960 млн до 864 млн рублей.

В феврале 2023 года торги уже проводились, тогда ЛМГТ одержал победу, однако с этим не согласился "Метрогипротранс" (МГТ) и обратился в УФАС, которая встала на сторону МГТ. В итоге контракт заключили с МГТ.

ЛМГТ тоже обратился в суд, чтобы оспорить решение УФАС. К этому моменту уже был расторгнут договор с МГТ. В итоге были объявлены новые торги, где ЛМГТ одержал победу.

Фото: ЗАКС.Ру