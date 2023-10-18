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Муниципал 13:41

Прокуратура выявила нарушения в работе с обращениями граждан в МО "Ржевка"

фото ЗакС политика Прокуратура выявила нарушения в работе с обращениями граждан в МО "Ржевка"

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в МО "Ржевка", об этом 18 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомство установило, что в МО "Ржевка" не рассмотрели обращение гражданина о ненадлежащем содержании объекта благоустройства на 6-ой Жерновской улице, 7.

Прокуратурой было внесено представление в адрес главы МО "Ржевка". Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

Фото: ЗАКС.Ру


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