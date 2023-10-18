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Новости 14:14

У станции метро "Озерки" появится новый экологический пункт в 2024 году

фото ЗакС политика У станции метро "Озерки" появится новый экологический пункт в 2024 году

В Выборгском районе Петербурга откроется новый экологический пункт по сбору опасных отходов, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Председатель правления одного из ЖКС обратился к губернатору Александру Беглову с предложением создать в Выборгском районе второй пункт по сбору опасных отходов. Он аргументировал это тем, что единственный пункт в районе находится на Парнасе, что неудобно для граждан.

Председателю комитета по природопользованию Петербурга было дано соответствующее поручение. В январе 2024 года у станции метро "Озерки" планируют открыть второй экопункт в районе.

В 2024 году в Петербурге планируют открыть еще 5 экологических пункта, включая пункт в Выборгском районе.

Фото: unsplash.com


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