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Градозащитники требуют сохранить здания бывшего мясокомбината им. Кирова

фото ЗакС политика Градозащитники требуют сохранить здания бывшего мясокомбината им. Кирова

Петербургские активисты вышли на защиту зданий бывшего мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, об этом 18 октября пишут в Telegram-канале "SPS СПб СНОС".

Градозащитники требуют сохранить корпуса бывшего завода на Московском шоссе, 13. Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал КГИОП снять охранный статус со всего комплекса зданий.

Под защитой разрешено оставить только ограду и здание ТЭЦ, однако остальные здания лишаются статуса памятников и отправляются под снос для строительства застройщиком "Интегрупп" высотных домов.

Фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”


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