Градозащитники требуют сохранить здания бывшего мясокомбината им. Кирова

Петербургские активисты вышли на защиту зданий бывшего мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, об этом 18 октября пишут в Telegram-канале "SPS СПб СНОС".

Градозащитники требуют сохранить корпуса бывшего завода на Московском шоссе, 13. Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал КГИОП снять охранный статус со всего комплекса зданий.

Под защитой разрешено оставить только ограду и здание ТЭЦ, однако остальные здания лишаются статуса памятников и отправляются под снос для строительства застройщиком "Интегрупп" высотных домов.

Фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”