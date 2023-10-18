Посетители ресторана на 8-й Советской попали в Боткинскую больницу с отравлением

Петербуржцы попали в Боткинскую больницу после посещения ресторана Ivory Garden на 8-й Советской улице, об этом 18 октября пишет "Фонтанка.ру".
На данный момент ресторан закрыт, проводится внутренняя проверка. Посетители заведения попали в больницу с симптомами сальмонеллеза в виде высокой температуры, недомогания и другими различными признаками отравления.
По данным издания, в больнице находится как минимум три гостя заведения.
В самом ресторане рассказали, что действительно получили жалобы на отравление, поэтому администрация заведения проводит самостоятельно необходимые проверки без привлечения Роспотребнадзора.