Посетители ресторана на 8-й Советской попали в Боткинскую больницу с отравлением

Петербуржцы попали в Боткинскую больницу после посещения ресторана Ivory Garden на 8-й Советской улице, об этом 18 октября пишет "Фонтанка.ру".

На данный момент ресторан закрыт, проводится внутренняя проверка. Посетители заведения попали в больницу с симптомами сальмонеллеза в виде высокой температуры, недомогания и другими различными признаками отравления.

По данным издания, в больнице находится как минимум три гостя заведения.

В самом ресторане рассказали, что действительно получили жалобы на отравление, поэтому администрация заведения проводит самостоятельно необходимые проверки без привлечения Роспотребнадзора.

Фото: ЗАКС.Ру