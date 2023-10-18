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Новости 15:14

Посетители ресторана на 8-й Советской попали в Боткинскую больницу с отравлением

фото ЗакС политика Посетители ресторана на 8-й Советской попали в Боткинскую больницу с отравлением

Петербуржцы попали в Боткинскую больницу после посещения ресторана Ivory Garden на 8-й Советской улице, об этом 18 октября пишет "Фонтанка.ру".

На данный момент ресторан закрыт, проводится внутренняя проверка. Посетители заведения попали в больницу с симптомами сальмонеллеза в виде высокой температуры, недомогания и другими различными признаками отравления. 

По данным издания, в больнице находится как минимум три гостя заведения. 

В самом ресторане рассказали, что действительно получили жалобы на отравление, поэтому администрация заведения проводит самостоятельно необходимые проверки без привлечения Роспотребнадзора.

Фото: ЗАКС.Ру


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