В Доме Брюллова на Васильевском острове откроют новое пространство

На Кадетской линии, 21 к концу 2024 года появится пространство "Брюллофт", об этом 18 октября пишет MR7.ru.

На данный момент в Доме Брюллова проводится реставрация, и только после неё на Кадетской линии откроют новое общественное пространство.

Общая площадь здания — 2 тысячи квадратных метров. В нем появятся кафе, галереи и мастерские. Зайти в здание можно будет с Кадетской линии и с Тучкова переулка.

В 2022 году арендатором здания стала компания "Я хочу быть твоей канарейкой". Общая сумма инвестиций и реставрации оценивается в 300 млн рублей.

Фото: unsplash.com