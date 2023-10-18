"Фонтанка": Создатель "Масяни" Куваев стал фигурантом уголовного дела

В отношении эмигрировавшего в Израиль петербургского мультипликатора Олега Куваева возбудили уголовное дело, о чем со ссылкой на источник пишет "Фонтанка".

Создателя популярного мультфильма "Масяня" преследуют по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК). Данная статья Уголовного кодекса вступила в силу в нынешнем году.

Художник имеет статус заочно подозреваемого, МВД пока его не разыскивает. По сведениям издания, дело завели из-за советов Масяни, адресованных российским военнослужащим и прозвучавших в одной из серий мультфильма.

Куваеву может грозить от трех до шести лет заключения.

фото: Masyanya Kuvaeva / YouTube