ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:27

Шойгу хочет экстрадировать из Канады 98-летнего ветерана СС

фото ЗакС политика Шойгу хочет экстрадировать из Канады 98-летнего ветерана СС

Министр обороны Сергей Шойгу поручил подчиненным составить запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего участника Второй мировой войны Ярослава Гунько, служившего в СС. 

На сайте Минобороны о нем говорится как о военном преступнике. Шойгу заявил, что он причастен к гибели сотен советских граждан. Еще один посвященный Гунько запрос будет отправлен в Интерпол. Министр добивается проведения публичного процесса над нацистским деятелем.

Напомним, что скандал с Гунько случился месяц назад на сессии канадского парламента, где собравшиеся устроили ему чествование.

фото: Telegram-канал Минобороны России


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама