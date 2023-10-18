Шойгу хочет экстрадировать из Канады 98-летнего ветерана СС

Министр обороны Сергей Шойгу поручил подчиненным составить запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего участника Второй мировой войны Ярослава Гунько, служившего в СС.

На сайте Минобороны о нем говорится как о военном преступнике. Шойгу заявил, что он причастен к гибели сотен советских граждан. Еще один посвященный Гунько запрос будет отправлен в Интерпол. Министр добивается проведения публичного процесса над нацистским деятелем.

Напомним, что скандал с Гунько случился месяц назад на сессии канадского парламента, где собравшиеся устроили ему чествование.

фото: Telegram-канал Минобороны России