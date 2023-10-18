Доходный дом 1850-х годов на Фонтанке сняли с охраны

Петербургские чиновники лишили статуса выявленного памятника доходный дом Мышкина в Адмиралтейском районе (набережная Фонтанки, 128). Таким образом, в привилегированном статусе он просуществовал всего четыре года, на что обратило внимание издание "Канонер".

Историко-культурную экспертизу объекта, на основании которой вынесли решение о снятии его с государственной охраны, провел Ян Губин. По мнению последнего, здание лишь формирует застройку набережной и достаточной архитектурной ценностью не обладает.

Дом Мышкина построили в середине XIX века по проекту Александра Кулакова. Теперь вместо памятника он стал рядовым элементом исторической застройки.

фото: Nipnip, Citywalls.ru