На неделю пробки на площади Восстания станут длиннее

Работы по прокладке инженерных коммуникаций затруднят движение по площади Восстания. Об этом сообщает петербургская Государственная административно-техническая инспекция. Ограничения вводятся на период с 20 по 27 октября. Они затронут обе стороны Невского проспекта, Лиговский проспект и проезжую часть на самой площади.

Еще одна подобная вводимая мера в Центральном районе будет действовать гораздо дольше: до конца июля. Инженерные сети с 20 октября начнут менять на перекрестке проспекта Бакунина и и Синопской набережной.

Наконец, аналогичные ограничения с 20 по 23 октября ожидают желающих проехать по перекрестку Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Фото: ЗАКС.Ру