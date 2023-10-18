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На неделю пробки на площади Восстания станут длиннее

фото ЗакС политика На неделю пробки на площади Восстания станут длиннее

Работы по прокладке инженерных коммуникаций затруднят движение по площади Восстания. Об этом сообщает петербургская Государственная административно-техническая инспекция. Ограничения вводятся на период с 20 по 27 октября. Они затронут обе стороны Невского проспекта, Лиговский проспект и проезжую часть на самой площади.

Еще одна подобная вводимая мера в Центральном районе будет действовать гораздо дольше: до конца июля. Инженерные сети с 20 октября начнут менять на перекрестке проспекта Бакунина и и Синопской набережной.

Наконец, аналогичные ограничения с 20 по 23 октября ожидают желающих проехать по перекрестку Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Фото: ЗАКС.Ру


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