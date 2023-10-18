По Петербургу начал курсировать винтажный трамвай "Достоевский"

Трехсекционный ретротрамвай под названием "Достоевский" появился 18 октября на петербургских улицах. Он будет задействован в работе маршрутов, обслуживающих в том числе центральные районы: №№ 3, 6, 16 и 40.

Как отметил в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский, старинным транспортное средство, произведенное "Уралтрансмашем", выглядит только снаружи.

"Внутри — комфортные эргономичные сиденья, новейшая электроника и "умные системы", включая комплекс активной безопасности: видеокамеры, радары-детекторы", - написал депутат.

Пресс-служба Смольного отмечает, что "Достоевский" стал первым в стране низкопольным трамваем, способным выполнить крутой поворот с маленьким радиусом (14 метров).

В обозримой перспективе петербуржцы также смогут прокатиться на винтажном трамвае, названном в честь еще одного писателя, Сергея Довлатова.

фото: Спикер Бельский / Telegram