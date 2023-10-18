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В центре Петербурга отреставрируют фасады Елисеевского магазина

фото ЗакС политика В центре Петербурга отреставрируют фасады Елисеевского магазина

Петербургская государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на реставрационные работы в доме, признанном региональным памятником и известном как Елисеевский магазин. Здание начали покрывать лесами.

Дом на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы подрядчик (ООО "СУ-61-38") будет приводить в порядок полгода, до середины апреля. Работы заказал Академический театр комедии имени Акимова, вместе с торговым домом занимающий помещения в здании.

Нынешний облик Елисеевский магазин приобрел в самом начале XX века. Проект создал архитектор Гавриил Барановский.

фото: ГАТИ


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