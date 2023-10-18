Из-за нарушений в охраняемом заказнике "Гладышевский" завели уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарушений, выявленных природоохранной прокуратурой в природном заказнике "Гладышевский". Его расследуют по ст. 262 УК (нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба), о чем сообщает надзорное ведомство.

Прокурорскую проверку ранее инициировал комитет Смольного по природопользования. Инспекция показала, что среди прочего в заказнике были повреждены лестная подстилка и мох площадью 200 кв. метров. Совместными усилиями органам власти также удалось остановить движение транспорта по территории заказника.

Нанесенный охраняемой зеленой зоне оценили более чем в 1,3 млн рублей. Нарушителю не угрожает реальный срок заключения.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram