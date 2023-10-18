Волонтеров-градозащитников свозили на первое практическое занятие в Сестрорецк

Чиновники Смольного провели для начинающих градозащитников первое практическое занятие в рамках проекта "Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт‑Петербурга".

Новые знания и навыки волонтерам преподали на принадлежащей городу исторической даче Клячко в Сестрорецке (улица Лесная, 7), нуждающейся в консервации, о чем сообщает КГИОП. Посетителей подобных практикумов намерены учить составлению акта технического состояния здания-памятника и проводить грамотную фотофиксацию.

Ожидается. что на следующих занятиях волонтеры попробуют применить новые умения к работе с петергофскими памятниками: дачами Крона, Грубе и Бенуа.

фото: КГИОП