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Новости 19:49

Волонтеров-градозащитников свозили на первое практическое занятие в Сестрорецк

фото ЗакС политика Волонтеров-градозащитников свозили на первое практическое занятие в Сестрорецк

Чиновники Смольного провели для начинающих градозащитников первое практическое занятие в рамках проекта "Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт‑Петербурга".

Новые знания и навыки волонтерам преподали на принадлежащей городу исторической даче Клячко в Сестрорецке (улица Лесная, 7), нуждающейся в консервации, о чем сообщает КГИОП. Посетителей подобных практикумов намерены учить составлению акта технического состояния здания-памятника и проводить грамотную фотофиксацию.

Ожидается. что на следующих занятиях волонтеры попробуют применить новые умения к работе с петергофскими памятниками: дачами Крона, Грубе и Бенуа.

фото: КГИОП


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