В купчинской многоэтажке нашли "резиновую" квартиру с десятками мигрантов

Жители дома № 51 по проспекту Славы в Петербурге пожаловались на "резиновую" квартиру, которую они обнаружили в коммерческих помещениях на первом этаже. Об этом рассказал медиапроект "Mash на Мойке".

По сведениям портала 78.ru, жильцы столкнулись с более чем шестью десятками мигрантов. На место вызвали полицию, которая пообещала недовольным проверить документы новых соседей.

По словам гендиректора стройфирмы "Пулково групп" Антона Уланова, к которому мигранты адресовали журналистов, у полиции не нашлось нареканий к рабочим. До последнего времени, сказал он, последние трудились на стройке. Сейчас они продолжают находиться в России легально. Бизнесмен пообещал, что в ближайшее время их перерегистрируют по новому адресу.

Ранее помещения занимала аптека. Жильцы полагают, что обстановка с учетом вновь открывшихся обстоятельств может стать небезопасной для них и их детей.

Фото: ЗАКС.Ру