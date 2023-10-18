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Новости 18 октября, 20:55

Володин предложил воспитывать будущих отцов со школы

фото ЗакС политика Володин предложил воспитывать будущих отцов со школы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 18 октября отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный проблемам семей с детьми. Единоросс предложил профильной чиновнице идею подготовки мальчиков к семейной жизни прямо со школьной скамьи. По его мнению, на которое ссылается ТАСС, "без мужчины нет семьи".

"Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут", - описал Володин настроения значительной части мужского населения.

Председатель нижней палаты убежден, что дожившие до сорока лет и не создавшие семьи мужчины уже не будут вступать в брак. Виной тому — нежелание и неготовность брать на себя дополнительные обязательства. Помочь воспитать будущих отцов еще в школе должен, по его мысли, в том числе комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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