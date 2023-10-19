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В Комарово появилось два новых пространства для отдыха

фото ЗакС политика В Комарово появилось два новых пространства для отдыха

В Курортном районе Петербурга появилось два новых общественных пространства, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе администрации района.

Обе зоны отдыха возвели в поселке Комарово. 

На Социалистической улице благоустроили сквер, который разделили на зоны для детей, занятий спортом и размеренного отдыха. Также появились новые скамейки, беседки и навесы от дождя. 

Также, по просьбе местных жителей, в Комарово благоустроили зону с народным названием "Заполярье". Там восстановили газон, сделали мостик и высадили растения.

Фото: пресс-служба администрации Курортного района Петербурга


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