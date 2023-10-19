В Комарово появилось два новых пространства для отдыха

В Курортном районе Петербурга появилось два новых общественных пространства, об этом 18 октября сообщили в пресс-службе администрации района.

Обе зоны отдыха возвели в поселке Комарово.

На Социалистической улице благоустроили сквер, который разделили на зоны для детей, занятий спортом и размеренного отдыха. Также появились новые скамейки, беседки и навесы от дождя.

Также, по просьбе местных жителей, в Комарово благоустроили зону с народным названием "Заполярье". Там восстановили газон, сделали мостик и высадили растения.

Фото: пресс-служба администрации Курортного района Петербурга