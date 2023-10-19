РКН подтвердил утечку данных почти 1 млн пользователей МТС-банка

Роскомнадзор проверил сообщения об утечке данных почти 1 миллиона клиентов МТС-банка, об этом 19 октября пишут "Ведомости".

Из-за утечки персональных данных пользователей банку может грозить штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Как сообщили в самом Роскомнадзоре, уже составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, который поступит в суд.

В сентябре в Telegram-канале "Утечка информации" появилось сообщение о возможной утечке данных, а именно ФИО, номеров телефонов, ИНН и номеров карт в частичном виде.

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