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Новости 10:14

РКН подтвердил утечку данных почти 1 млн пользователей МТС-банка

фото ЗакС политика РКН подтвердил утечку данных почти 1 млн пользователей МТС-банка

Роскомнадзор проверил сообщения об утечке данных почти 1 миллиона клиентов МТС-банка, об этом 19 октября пишут "Ведомости".

Из-за утечки персональных данных пользователей банку может грозить штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Как сообщили в самом Роскомнадзоре, уже составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, который поступит в суд.

В сентябре в Telegram-канале "Утечка информации" появилось сообщение о возможной утечке данных, а именно ФИО, номеров телефонов, ИНН и номеров карт в частичном виде. 

Фото: unsplash.com


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