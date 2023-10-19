Суд Москвы отклонил иск Минобороны к петербургскому ЦКБ "Рубин" на 265 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны РФ к АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" из Петербурга, об этом 19 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на портал "Электронное правосудие".

В декабре 2013 года между Минобороны и "Рубином" был заключен контракт на 967,7 млн рублей, по которому "Рубин" должен был выполнить проектно-изыскательские работы "по объекту 583" к ноябрю 2015 года. Однако в 2017 году сделку расторгли по соглашению сторон.

В 2023 году Минобороны подало иск, согласно которому компания "Рубин" должна выплатить 61,7 млн рублей неустойки и 204,6 млн за использование коммерческого кредита. Однако суд отказал ведомству, так как истек срок давности.

За последний год ведомство подало к бюро 11 исков на общую сумму 930,1 млн рублей, однако четыре из них отклонили из-за истечения сроков давности, по одному претензии признали несостоятельными, а шесть остальных рассматривали в закрытом режиме.

Фото: ЗАКС.Ру