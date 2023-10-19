Представители БРИКС и ШОС хотят принять участие в Санкт-Петербургском культурном форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) получил заявки на участие от представителей БРИКС, ШОС и СНГ, об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС от 19 октября.

"К нам поступили предложения из 70 стран. И страны БРИКС есть, и ШОС, и СНГ, это наши друзья, наши коллеги, на приезд которых мы рассчитываем, мы уже видим, что многие из них заявились", – рассказала Голикова.

На данный момент организационный комитет собирает заявки на участие до 1 ноября. Сам форум пройдет с 16 по 18 ноября.

Из-за пандемии коронавируса форум не проводился в 2020 и 2021 году, а в 2022 был отменен. Как рассказала Голикова, в этом году на мероприятии будут приняты особые меры эпидемиологической безопасности.

Фото: government.ru