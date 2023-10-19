В гимназии имени Пильдес в Петербурге вспышка менингита

В академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес в Петербурге вспышка менингита, об этом 19 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по образованию города.

На данный момент заболевшие находятся в больнице, а в самой гимназии ввели противоэпидемиологические меры.

В среду, 18 октября, в учреждении было зарегистрировано два случая заболевания менингитом. В гимназии ввели барьерный осмотр всех учеников, а также проводится ежедневное наблюдение за контактными детьми.

Как рассказали "Фонтанке.ру" в комитете по образованию, питание карантинных классов осуществляется в отдельном помещении в определенное время, а также выделен отдельный санузел.

Фото: ЗАКС.Ру