На Суворовском проспекте обновили освещение благодаря сотрудничеству с "Газпромом"

На Суворовском проспекте модернизировали освещение благодаря сотрудничеству правительства Петербурга с ПАО "Газпром", об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего на Суворовском проспекте установили 234 светодиодных фонаря. Новое оборудование не только улучшило качество освещения, но и снизило уровень потребляемой электроэнергии.

При модернизации заменили только источники света, а опоры и сети остались прежними, это значительно ускорило процесс завершения работ.

С 2018 года Суворовский проспект освещают фонари на чугунных опорах. Теперь источниками света служат экономичные светодиодные лампы.

Фото: unsplash.com