Участок ЗСД закроют для строительства Шкиперской развязки в ночь на 22 октября

В ночь на 22 октября проезд по ЗСД закроют на участке от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки, об этом сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

С полуночи 21 октября до 5 утра 22 октября на участке ЗСД будут вестись работы, а именно монтаж рамной конструкции над основным ходом магистрали для строительства развязки с Васильевским островом.

Также в компании уточнили, что информация об ограничениях будет установлена на дороге в виде знаков и щитов. Места проведения работ обозначат сигналами.

Фото: ЗАКС.Ру