"Кресты" на Арсенальной набережной готовят к торгам

К аукциону готовится комплекс зданий бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге, об этом 19 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "ДОМ.РФ".

На данный момент проводится изучение, обследование и документирование недвижимости. Позже станут известны сроки, состав, формат и условия проведения торгов.

Также сообщается, что компания хочет проконсультироваться с администрацией города, горожанами и инвесторами по вопросам подготовки. В "ДОМ.РФ" хотят вернуть СИЗО в городскую жизнь в виде объекта туристической инфраструктуры.

Фото: kresty-sizo.ru