Судебные приставы арестовали помещения медцентра на Суворовском в счет алиментов

В Петербурге арестовали помещения в здании медицинского центра в интересах 15-летнего ребенка, об этом 19 октября сообщили в пресс-службе судебных приставов Петербурга.

В соответствии с соглашением отец мальчика должен был выплачивать ему 500 тысяч рублей, но не менее четверти дохода, каждый месяц. Отец деньги переводил, однако, по словам матери подростка, ее бывший муж зарабатывает больше, и потребовала перерасчет.

Информация от женщины подтвердилась в налоговой. В результате перерасчета задолженность за три года составила 41 млн рублей.

По данным РБК, долг по алиментам принадлежит основателю клиники Euromed Clinic на Суворовском проспекте. Общая стоимость арестованных помещений составила 35 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру