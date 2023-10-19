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Новости 14:46

Задержанную в Италии по подозрению в хакерских атаках петербургскую пару выдадут Франции

фото ЗакС политика Задержанную в Италии по подозрению в хакерских атаках петербургскую пару выдадут Франции

Кассационный суд Италии постановил выдать супругов из Петербурга Франции, об этом 19 октября пишет ТАСС со ссылкой на адвоката пары Ренато Музелла.

Россияне были задержаны по запросу французской стороны. В стране их обвиняют в совершении хакерских атак.

Ходатайство о выдаче петербуржцев французской стороне было удовлетворено не с первого раза. Сначала апелляционный итальянский суд отклонил запрос из-за недостаточности материалов следствия. 

Петербуржцы свою вину не признают. Известно, что пара приехала в Италию отдыхать и имела контакты с сотрудниками генерального консульства России в Милане.

Фото: ЗАКС.Ру


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