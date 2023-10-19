Суд обязал "Метрострой Северной Столицы" рассчитаться с подрядчиком

Подрядчик "Метростроя Северной Столицы" добился оплаты своевременно выполненного контракта благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство, установившее, что права исполнителя были нарушены.

Речь идет о контракте стоимостью 8 млн рублей на поставку продукции для ремонта техники, обязательства по которому акционерное общество не спешило выполнять.

После прокурорского представления в отношении представителя МССС составили протокол о нарушении порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП). Задолженность перед коммерческой организацией погасили через суд.

Фото: ЗАКС.Ру