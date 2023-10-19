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Муниципал 16:45

Подрядчик МО "Константиновское" заплатит за падение девочки на детской площадке

фото ЗакС политика Подрядчик МО "Константиновское" заплатит за падение девочки на детской площадке

Красносельский районный суд прекратил производство по делу о травмировании десятилетней девочки на детской площадке, принадлежащей МО "Константиновское". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, подрядчик муниципалов ООО "Армада СПб" и родители потерпевшей пришли к мировому соглашению. Компания заплатит законным представителям девочки 70 тысяч рублей.

В своем иске прокуратура добивалась взыскания с муниципалитета и подрядчика, ответственного за обслуживание детского оборудования, 150 тысяч рублей на двоих.

Инцидент датируется прошлым августом. При спуске с игрового оборудования ребенок получил проникающее ранение, после чего ему понадобилась операция и лечение.

Фото: ЗАКС.Ру


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