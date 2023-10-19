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Новости 17:27

В Госдуму направили законопроект об удаленном взыскании штрафов с релокантов

фото ЗакС политика В Госдуму направили законопроект об удаленном взыскании штрафов с релокантов

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили и направили в Госдуму законопроект, предполагающий возможность дистанционного взыскания штрафов с россиян, которые живут за пределами страны. Об этом пишет РИА "Новости".

Инициатива распространяется на такие статьи КоАП, как дискредитация армии (ст. 20.3.3 КоАП) и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2 КоАП). Максимальный штраф по первой из перечисленных статей составляет пятьдесят тысяч рублей, по второй - сто тысяч рублей.

Инициативу уже одобрил Совет законодателей Госдумы. В ее разработке участвовал депутат нижней палаты от Татарстана Айрат Фаррахов.

Фото: ЗАКС.Ру


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