В Госдуму направили законопроект об удаленном взыскании штрафов с релокантов

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили и направили в Госдуму законопроект, предполагающий возможность дистанционного взыскания штрафов с россиян, которые живут за пределами страны. Об этом пишет РИА "Новости".

Инициатива распространяется на такие статьи КоАП, как дискредитация армии (ст. 20.3.3 КоАП) и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2 КоАП). Максимальный штраф по первой из перечисленных статей составляет пятьдесят тысяч рублей, по второй - сто тысяч рублей.

Инициативу уже одобрил Совет законодателей Госдумы. В ее разработке участвовал депутат нижней палаты от Татарстана Айрат Фаррахов.

Фото: ЗАКС.Ру