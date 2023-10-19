Илон Маск выразил симпатию интерьерам станции "Автово"

Предприниматель Илон Маск обратил свое внимание на интерьеры петербургской станции метро "Автово". В принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) мультимиллиардер поставил одобрительный эмодзи под постом, который посвящен этому петербургскому памятнику регионального значения.

В посте рядом с фотографиями интерьеров сформулировано утверждение, означающее в переводе: "Именно так должна выглядеть станция метро". На этот тезис Маск откликнулся стопроцентным согласием.

Станция "Автово" мелкого заложения была построена в составе первой серии станций петербургской подземки в 1955 году. Ее подземный вестибюль отличается пышным убранством и узнаваемыми колоннами.

фото: Mary, Citywalls.ru