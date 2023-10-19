ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:12

Илон Маск выразил симпатию интерьерам станции "Автово"

фото ЗакС политика Илон Маск выразил симпатию интерьерам станции "Автово"

Предприниматель Илон Маск обратил свое внимание на интерьеры петербургской станции метро "Автово". В принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) мультимиллиардер поставил одобрительный эмодзи под постом, который посвящен этому петербургскому памятнику регионального значения.

В посте рядом с фотографиями интерьеров сформулировано утверждение, означающее в переводе: "Именно так должна выглядеть станция метро". На этот тезис Маск откликнулся стопроцентным согласием. 

Станция "Автово" мелкого заложения была построена в составе первой серии станций петербургской подземки в 1955 году. Ее подземный вестибюль отличается пышным убранством и узнаваемыми колоннами.

фото: Mary, Citywalls.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама