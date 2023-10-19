Путина не устраивают "дельцы", вывозящие юных хоккеистов за границу

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин указал на волнующую его проблему оттока хоккеистов за рубеж. Некие заинтересованные лица, по его наблюдениям, систематически выманивают из страны юных талантливых спортсменов.

"Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес", - приводит слова главы государства ТАСС.

У президента имеются сомнения в том, что такой бизнес "всегда благородный". В связи с этим компетентных должностных лиц он призвал "разобраться" с предпринимателями от хоккея. Путин также считает, что обсуждаемая деятельность не до конца отрегулирована законодательно, тогда как Россия заметно от нее страдает.

Исполнением поручения займутся профильное министерство и Федерация хоккея России.

фото: kremlin.ru