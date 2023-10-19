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Новости 18:53

Дорожные работы на месяц затруднят движение на перекрестке Невского и Фонтанки

фото ЗакС политика Дорожные работы на месяц затруднят движение на перекрестке Невского и Фонтанки

Петербургская государственная административно-техническая инспекция анонсировала новые перекрытия автомобильных дорог. Наиболее существенными мерами в новом перечне выглядят две.

Так, с 21 октября по 30 ноября вводится ограничение движения на набережной Фонтанки возле ее пересечения с Невским проспектом у Аничкова моста. Будущие неудобства объясняются ремонтом покрытия набережной.

Вторая длительная мера - это ограничения для транспорта на полуторакилометровом участке проспекта Обуховской Обороны. Проезд на его отрезке от Смоляной улицы до Общественного переулка будет затруднен в период с 21 октября по 22 ноября. Ограничения будут действовать и на всех сопутствующих перекрестках.

Фото: ЗАКС.Ру


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