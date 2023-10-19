Россияне не смогут дольше 90 дней подряд находиться в Киргизии без визы

Министерство иностранных дел Киргизии выступило с разъяснениями новых правил пребывания в стране для граждан зарубежных государств. Новый визовый закон приняли во вторник 17 октября.

Согласно новым нормам, в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну граждане стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая россиян, могут находиться в Киргизии без оформления специальных документов не дольше 90 дней подряд.

По истечении 90 дней желающим легально остаться в стране необходимо оформить один из нескольких видов документов, в зависимости от цели пребывания. К последним относятся, в частности, воссоединение с семьей, учеба или работа. Соответственно, чиновники могут выдать иностранцам без виз такие документы, как регистрация по месту пребывания, вид на жительство и разрешение на временное проживание.

Новые правила сделали невозможной так называемую практику "виза-ран". Она позволяла иностранцам часто выезжать из Киргизии и въезжать в нее заново с целью автоматического продления срока пребывания.

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