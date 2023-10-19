Тюремщики назвали число несовершеннолетних в петербургских СИЗО

По сравнению с несколькими предыдущими годами общее число граждан, содержащихся в СИЗО и колониях Петербурга и Ленобласти, снизилось. Об этом изданию 78.ru рассказала помощник начальника регионального УФСИН Елена Кузнецова.

По ее подсчетам, еще недавно показатель мог достигать 9 тысяч человек. Сегодня же под стражей держат примерно 5900-5950 граждан.

"Женщин у нас на сегодняшний день, если мы берём по следственным изоляторам, содержится всего 54. <...> Подростков также немного, порядка 26", - рассказала сотрудница ведомства.

По-прежнему чаще всего арестовывают в уголовном порядке по наркотическим статьям, причем это относится ко всем возрастным категориям. Кузнецова объясняет этот феномен обещаниями легкого и быстрого заработка на продаже и доставке запрещенных веществ.

Фото: ЗАКС.Ру