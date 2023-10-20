Дорожники завершили первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе

В Колпинском районе Петербурга открыли рабочее движение по путепроводу на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе, об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Также дорожники открыли движение по правому направлению Петрозаводского шоссе в сторону Кировска.

Специалисты завершили первый этап реконструкции магистрали. Они переустроили инженерные сети, установили шумозащитные экраны и уложили асфальт.

"Один из важнейших объектов этого года – Петрозаводское шоссе. Его реконструкция увеличит пропускную способность трассы в направлении Ленинградской области и города. Открытие рабочего движения по новому путепроводу позволит жителям Колпинского района быстрее добираться до дома и работы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На втором этапе ремонтники построят еще один путепровод и расширят шоссе. После окончания работ появится транзитный объезд Колпино.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга