ККИ освободил от нелегального пользования 46 помещений за три недели

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга за три недели октября освободил 46 нелегально занимаемых помещений города, об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Большую часть всех помещений освобождали принудительно – 70% землепользователей не хотели добровольно уходить из помещений.

Общая площадь всего освобожденного имущества составила около трех тысяч квадратных метров. Специалисты комитета работали в Приморском, Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском, Фрунзенском, Кировском, Василеостровском, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах.

Теперь все помещения, которые ККИ освободил от незаконного пользования, передали на хранение в жилищные агентства районов.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга