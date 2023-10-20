В Петербурге проводят рейды на Софийской и Калининской овощебазах

Петербургские правоохранители с 17 октября проводят серию рейдов на Софийской и Калининской овощебазах, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Основная цель проводимых полицией рейдов это выявление нарушений соблюдения миграционного законодательства.

На данный момент правоохранители проверили больше тысячи граждан. Некоторых из них привезли в полицию, а кого-то доставляли в военкомат для постановки на воинский учет, так как они являлись гражданами России.

В случае выявления мигрантов, которые совершили наиболее грубые деяния, они будут отправлены в центр временного содержания иностранных граждан, а потом выдворены из страны.

Фото: ЗАКС.Ру