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Новости 10:47

В Ленобласти началось импортозамещающее производство материалов для асфальта

фото ЗакС политика В Ленобласти началось импортозамещающее производство материалов для асфальта

В Кингисеппе запустили производство добавок для повышения характеристик асфальта, об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности Ленинградской области.

Как рассказали в фонде, инвестиции в строительство завода, производящего полимерные добавки для асфальта, составили 68,4 млн рублей. 

Сейчас на заводе планируют выпускать каждый год 8 тысяч тонн продукции, которых должно хватить на 3 млн тонн асфальтобетонной смеси для 1750 км дорог.

Также в фонде отметили, что у производимых добавок нет аналогов ни в России, ни на ближнем зарубежье. Материал уже успешно испытали на дорогах Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру


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