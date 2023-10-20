Жилкомпания заменила радиаторы отопления в квартире у петербуржца только после обращения в прокуратуру

Петербургская прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства после обращения горожанина в ведомство, об этом 20 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством было установлено, что в квартире дома на улице Демьяна Бедного отопительные приборы находились в аварийном состоянии. Заявитель рассказал, что неоднократно обращался в ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района", чтобы в его жилище заменили радиаторы, однако ситуация не менялась.

После вмешательства прокуратуры жилищная компания все-таки заменила три радиатора отопления в квартире у петербуржца.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга