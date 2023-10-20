ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к президенту Путину составил 77,9%

Согласно опросу, проведенному с 9 по 15 октября, уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составляет 77,9%, данные об этом 20 октября опубликован Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тысяч взрослых россиян. Как отмечается в исследовании, уровень доверия к президенту снизился на 0,4 п.п.

Намного меньше граждане доверяют правительству страны – 48,8% оценили деятельность кабмина положительно.

Тоже самое касается работы премьер-министра Михаила Мишустина. Положительно оценили его работу 50,9% россиян.

Фото: kremlin.ru